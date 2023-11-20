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الملك والملكة يلتقيان الطبيب غسان أبو ستة

منذ ساعتين
الملك والملكة يلتقيان الطبيب غسان أبو ستة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، الدكتور غسان أبو ستة، أحد الأطباء العاملين في قطاع غزة.
وأضافت الملكة عبر حسابها على منصة “انستغرام” أن أبو ستة هو أحد “الأبطال الذين سخروا قلوبهم وأرواحهم لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهل غزة”.
وتابعت الملكة “على مدى الأسابيع الستة الماضية، تم تدمير المنظومة الطبية في غزة تماماً”.
وأضافت “ترك الأطباء عاجزين عن علاج الكم الهائل من الاصابات المروعة والأمراض المعدية التي تنهال عليهم كل يوم


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