كلية العلوم الطبية والمساندة في جامعة فيلادلفيا تعقد ندوة علمية متخصصة‎

وطنا اليوم:ضمن أنشطة وفعاليات لجنة الندوات وانطلاقا من حرص جامعة فيلادلفيا على تجسيد رسالتها في تقديم المعرفة والإرشاد المستمر لطلبتها، عقدت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا، ندوة علمية متخصصة اشتملت على عدة محاضرات: اولاها بعنوان “الإصابات الرياضية، الأسباب، الوقاية، والعلاج” قدمها المتخصص ورئيس اتحاد العلاج الرياضي الأردني ، الدكتور زيد حباشنة حيث هدفت لتعزيز الوعي بالإصابات الرياضية وطرق الوقاية منها وطرق علاجها والإجراءات المتبعة من قبل المعالج الطبيعي في تقييم إصابات الملاعب. كما تطرق الدكتور زيد الحباشنة الى دور اللجنة الالمبية الاردنية في دفع عجلة الطب الرياضي في الاردن. وإختتم الدكتور زيد الحباشنة بالحديث عن مبادرة قصي التي يرعاها مكتب سمو ولي العهد. وقدمت كل من م. ردينة العبادي و م. رنا عبيدات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء محاضرة بعنوان ” الاستخدام الامن لأغذية الرياضيين والمكملات الغذائية” حيث بينتا أنواع المكملات الغذائية للرياضيين والطرق الصحيحة لاستخدامها واجراءات الترخيص للاستخدام الآمن للمنتجات، ونصائح وارشادات عامة فيما يخص شراء واستهلاك منتجات الرياضيين. هذا بالإضافة الى الحديث عن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة والتفتيش على المنتجات داخل الأردن. واختتمت الندوة بفقرة أسئلة واجوبة للإجابة على أسئلة الحضور حيث شارك فيها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من قسمي العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والحميات وطلاب الكلية. وتم خلال الندوة توزيع نشرات توعوية للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين وتبع هذه الندوة جولة تعريفية لعدة شركات للمعدات الطبية والصحية المشاركة في الحدث العلمي.