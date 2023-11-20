قسم اللغة العربية بفيلادلفيا يلتقي طلبته الجدد‎

وطنا اليوم:التقى أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بالطلبة الجدد في مرحلتي البكالوريوس والماجستير يوم السبت 18/11/2023 الساعة الثانية عشرة والنصف في قاعة الندوات بكلية الآداب والعلوم التربوية.

وبعد أن عرّف كل طالب بنفسه وأبدى ملاحظاته وانطباعاته، توجّه رئيس القسم الدكتور حمزة النادي بكلمة ترحيبية بالطلبة؛ فشكر لهم اختيارهم لجامعة فيلادلفيا ولتخصص اللغة العربية الذي يصقل اللسان، وينمّي ملكة البيان، ويسمو بالإنسان الذي لا تنهض الأمم إلا بنهضته، ثم وجههم رئيس القسم الطلبة إلى ضرورة الانتظام في المحاضرات ومتابعتها أولاً بأول والعناية بالقراءة، وإلف الكتاب، ومراجعة المكتبة باستمرار، وأرشدهم بعد ذلك إلى بعض ما يتعلق بالخطة الدراسية وتسجيل المواد، ومراجعة المرشدين الأكاديميين. ثم وجّهت الدكتورة نداء مشعل الطلبة إلى ضرورة مراجعة المرشد الأكاديمي قبل التسجيل، والانتباه لبعض تفاصيل الخطة الدراسية، ومحاولة تجنب الوقوع في مشكلات.