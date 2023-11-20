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ولي العهد يصل مطار العريش برفقة كوادر طبية ستشغل المستشفى الميداني في غزة

منذ 4 ساعات
ولي العهد يصل مطار العريش برفقة كوادر طبية ستشغل المستشفى الميداني في غزة

وطنا اليوم:وصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاثنين، على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش وترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني الأردني الثاني في غزة.
ووصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر، وفق مصدر، موضحا أن المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة.
وأضاف ، أن المستشفى الميداني الأردني (2) هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي.


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