طوكيو: لا مواطنين يابانيين على السفينة المحتجزة بالبحر الأحمر

وطنا اليوم:كذب مجلس الوزراء الياباني سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مؤكداً بأنه ‏لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة المحتجزة لدى صنعاء.

وأدانت الحكومة اليابانية “بشدة” استيلاء الحوثيين على السفينة التجارية المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، بعد أيام من تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية، في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل ردا على حربها على غزة.

وناشد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الاثنين، السعودية وعُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني سعيهم للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الأحمر، موضحا أنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة “غالاكسي ليدر”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأكد متحدث باسم شركة “نيبون يوسين” اليابانية المعروفة أيضا باسم (أن.واي.كيه) التي تدير السفينة إنه تم الاستيلاء على سفينة حاملة للسيارات في البحر الأحمر وإن الشركة تقوم بجمع مزيد من المعلومات.

وذكرت صحيفة “نيكي” اليابانية أن طاقم السفينة يضم 22 فردا بينهم بلغاريون وفلبينيون. وأشارت إلى عدم وجود أي مواطنين يابانيين

وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، إن ادعاءات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دور طهران في احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” لا أساس لها.

وأضاف عبد اللهيان، الاثنين، أن قوات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وشعوبها، وأن قراراتها مبنية على مصالحها.

وأشار إلى أن عرقلة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى ردود فعل من قوات المقاومة في المنطقة.

ودعا عبد اللهيان الدول الإسلامية التي لها علاقات مع تل أبيب قطع تلك العلاقات، وذلك بحسب ما نقلت “الجزيرة”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أكد أن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة في البحر الأحمر “قفزة إلى الأمام” فيما يخص الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أنه يخلق تداعيات دولية على أمن خطوط الملاحة الدولية