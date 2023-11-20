وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو لتهجير سكان غزة بدلاً من إعمار القطاع

وطنا اليوم:قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن على المجتمع الدولي تعزيز “إعادة التوطين الطوعي” للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، مؤكدة أن الاحتلال فشل في جميع خططه في القطاع، رافضة في الوقت ذاته، مقترح إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، اقترحت غملئيل، عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية”.

“التوطين بدلاً من الإعمار”

وبررت غملئيل مقترحها بأنه بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة.

وأوضحت وزيرة الاستخبارات أن هذا الخيار يمكن أن يحظى بدعم العديد من الدول حول العالم، وخاصة تلك التي تدعي أنها صديقة للفلسطينيين، وهذه فرصة لأولئك الذين يقولون إنهم يدعمون الشعب الفلسطيني لكي يظهروا أن هذه ليست مجرد كلمات فارغة، على حد قولها.

وادعت بأن هذا الحل سيكون مفيداً للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، و”لإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة”، على حد وصفها.

“فشلت جميع حلولنا في غزة”

وتابعت غملئيل: “لقد جربنا العديد من الحلول المختلفة، الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة، وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها”.

وزادت: “لدينا في غزة نحو مليوني إنسان، أغلبهم صوتوا لصالح حماس واحتفلوا بالمذبحة التي راح ضحيتها الرجال ‏والنساء والأطفال الأبرياء”، حسب قولها.

“لا لإعادة حكم السلطة في غزة”

وحول إعادة السلطة الفلسطينية لغزة، قالت غملئيل إن “المجتمع الدولي يدفع باتجاه إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، مشيرة إلى أن “هذا ينطوي على عيوب هيكلية ‏واضحة، كما تمت تجربته في عام 2005 بعد كارثة فك الارتباط، عندما تم إجلاء جميع السكان اليهود البالغ عددهم ‏‏8600 بالقوة من قطاع غزة. لقد استغرق الأمر عامين فقط حتى تتمكن حماس من الاستيلاء على السلطة، وذلك إلى حد ‏كبير عن طريق رمي قادة السلطة الفلسطينية من فوق الأسطح العالية”.

غملئيل أوضحت أنه ليس لدى السلطة الفلسطينية أيديولوجية مختلفة بشكل ملحوظ عن ‏حماس، ومؤخراً، على سبيل المثال، قامت وزارة الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية بتوزيع تعليمات على الدعاة في ‏المساجد في جميع أنحاء الضفة المحتلة لإلقاء خطب عن ضرورة إبادة جميع اليهود، على حد قولها.

في السياق، قالت غملئيل إن خيار إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة قد فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى، “وهو خيار غير شرعي من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول خلال فترة زمنية قصيرة”.‏

كما طالبت الوزيرة بدعمها قائلة: “يسعدني أن أسمع أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك الائتلاف والمعارضة، قد انضموا ‏إلى مبادرة وزارتي وأعلنوا دعمهم لها. وأنا متأكدة من أن العديد من الآخرين سوف يحذون حذوهم”.

الوزيرة تهاجم الأونروا

وفي مقالها، انتقدت أيضاً الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لافتة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهي هيئة الأمم المتحدة العالمية التي تتعامل مع اللاجئين، مفوضة ‏‏بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بإعادة التوطين كواحد من حلولها الثلاثة الدائمة.

‏وقالت: “لكن لسوء الحظ، على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية، لم تفعل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏‏الفلسطينيين، وهي هيئة اللاجئين التي تمنح الفلسطينيين امتيازات على كل اللاجئين الآخرين، أي شيء ‏لمساعدة ‏الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن ميزانيتها السنوية تبلغ أكثر من 1 مليار دولار”.

تصريحات غملئيل ليست الأولى التي تكشف نوايا الحكومة الإسرائيلية، فقد قال وزير التراث لدى الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية حل ممكن للتخلص من قطاع غزة، وخيار يجب دراسته.

إلياهو العضو في حزب العظمة اليهودية المتطرف، الذي يرأسه إيتمار بن غفير، قال في تصريحات، إن “الموت لا يخيف سكان غزة، ويجب أن نعرف ما يخيفهم ويرعبهم، لإجبارهم على الرحيل، لذلك فإننا نحتاج للبحث عن طرق للقضاء عليهم ليرتعدوا خوفاً ورعباً”.

فيما قال وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، آفي ديختر، إن ما يحصل في قطاع غزة هو نكبة جديدة بحق الفلسطينيين. كما دعا وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعادة احتلال غزة من جديد