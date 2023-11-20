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وفاة بتدهور مركبة في الزرقاء

منذ ساعتين
وفاة بتدهور مركبة في الزرقاء

وطنا اليوم:توفي شخص بحادث تدهور مركبته في الزرقاء وتحديدا ما بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق يوم أمس.
وأفاد تقرير الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الاثنين، أن سبب الحادث تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث تم إخلاء الوفاة الى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وتعاملت الدوريات الخارجية مع عدة حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية منها، حادث تصادم مركبتين ما قبل جامعة الزرقاء باتجاه منطقة خو نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة


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