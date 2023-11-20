بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار منذ بدء المنخفض

منذ ساعتين
4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار منذ بدء المنخفض

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من الهطول المطري خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3,761 مليون متر ليبلغ التخزين الكلي في السدود ال 15 الرئيسية 68,503 ملايين م3 ما نسبته 23,78 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الإثنين أعلاها في سد الفيدان / وادي عربة الذي دخله 1,315 مليون حيث وصل إلى أقصى طاقة تخزينية البالغة 3,306 مليون م3 بنسبة 100 %، فيما دخل سد الملك طلال 684,330 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 37,3 % وسد الموجب 542 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 74 %


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

بدء دخول معدات المستشفى الميداني الأردني الثاني للقطاع عبر رفح

12:24

حدادين: الأردن لا يحتاج إلى مياه من الكيان الصهيوني

12:13

طوكيو: لا مواطنين يابانيين على السفينة المحتجزة بالبحر الأحمر

12:06

مدير عام الشركة العربية لإدارة السفن : ملتزمون بالتميز ونسير معكم نحو الريادة

12:03

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة

11:53

خافيير ميلي بعد فوزه برئاسة الأرجنتين: اليوم تبدأ نهاية الانحطاط

11:48

التربية: لا جمع للتبرعات من الطلبة لشراء وقود للمدافئ

11:41

الإمارات تواصل نقل تجهيزات المستشفى الميداني في غزة

11:13

وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو لتهجير سكان غزة بدلاً من إعمار القطاع

11:03

شاهد : بوريل يقع في فخ إعلامي من مذيع قناة الجزيرة

10:50

جماعة عمان تشيد بمواقف الأردن وتحيي القوات المسلحة

10:45

بتعليقات على إنستغرام .. ابن نتنياهو يشعل نار الغضب ثانية

وفيات
وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023