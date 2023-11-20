4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار منذ بدء المنخفض

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من الهطول المطري خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3,761 مليون متر ليبلغ التخزين الكلي في السدود ال 15 الرئيسية 68,503 ملايين م3 ما نسبته 23,78 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الإثنين أعلاها في سد الفيدان / وادي عربة الذي دخله 1,315 مليون حيث وصل إلى أقصى طاقة تخزينية البالغة 3,306 مليون م3 بنسبة 100 %، فيما دخل سد الملك طلال 684,330 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 37,3 % وسد الموجب 542 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 74 %