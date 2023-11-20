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الأمم المتحدة: 70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

منذ ساعتين
الأمم المتحدة: 70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

وطنا اليوم:كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن “حوالي 70 بالمئة من الشهداء، منذ التصعيد الأخير في غزة، من النساء والأطفال”.
وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة “إكس” أن “النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة”.
وأضاف أن “النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن”.
وشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن “حوالي 70 بالمئة من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزة من النساء والأطفال”.
وبلغ عدد الشهداء جراء العدوان على القطاع بلغ (13,000) شهيد، بينهم أكثر من (5,500) طفل، و(3,500) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك (60) صحفياً.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 383 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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