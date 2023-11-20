إدارة السير توجه رسالة مهمة للأردنيين

وطنا اليوم:وجهت إدارة السير المركزية رسالة للأردنيين دعتهم فيها إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب.

كما أكدت إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام على ضرورة عدم استخدام الضوء الرباعي في أثناء المسير واستخدامه فقط عند الظروف الطارئة أو التوقف، وعند تدني مدى الرؤية الأفقية الاكتفاء بالضوء العادي (الطقّة الأولى).

من جهته أشار مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إلى أن جميع الطرق في المملكة سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر حتى الآن، فيما تشهد بعض المناطق تشكلا للضباب وخاصة طريق رأس النقب وتدني مدى الرؤية الأفقية واضح.

وعن أبرز الحوادث في الساعات الأربع والعشرين الماضية، قال مندوب الدوريات الخارجية إن حادث تدهور وقع أمس الأحد بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، نتج عنه وفاة شخص، حيث تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، مشيرا إلى أن سبب الحادث كان تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ودعت إدارة السير الى عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك