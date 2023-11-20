أمطار غزيرة وسيول جارفة في عدة مناطق بالأردن

وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق في الاردن تساقط غزير للأمطار، ما أدى إلى تشكل السيول الجارفة في الشوبك والبترا، وغرق شوارع في عجلون، مساء امس الأحد.

وذكر شهود أن مياه الأمطار داهمت المنازل في مناطق بمحافظتي معان والطفيلة وإربد .

في سياق متصل،ادت غزارة الأمطار في محافظة عجلون إلى غرق بعض الشوارع تحديدا في عبين.

وقال المتحدث الإعلامي في موقع طقس العرب مهند العطيات، إن فرص تساقط الأمطار بدأت تزداد مع ساعات مساء الأحد، بالتزامن مع اقتراب السحب للمناطق الوسطى والجنوبية.

من جهتها بلدية اربد الكبرى، قالت إن فرق الطوارئ تعاملت مع قرابة 80 شكوى رافقت المنخفض الجوي الحالي.

وبين الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل أن معظم هذه الشكاوي توزعت بين مداهمة مياه الأمطار لبعض المنازل وإغلاق عدد من مصارف المياه بسبب تجمع النفايات فيها، وارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع.