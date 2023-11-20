بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أمطار غزيرة وسيول جارفة في عدة مناطق بالأردن

منذ 4 ساعات
أمطار غزيرة وسيول جارفة في عدة مناطق بالأردن

وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق في الاردن تساقط غزير للأمطار، ما أدى إلى تشكل السيول الجارفة في الشوبك والبترا، وغرق شوارع في عجلون، مساء امس الأحد.
وذكر شهود أن مياه الأمطار داهمت المنازل في مناطق بمحافظتي معان والطفيلة وإربد .
في سياق متصل،ادت غزارة الأمطار في محافظة عجلون إلى غرق بعض الشوارع تحديدا في عبين.
وقال المتحدث الإعلامي في موقع طقس العرب مهند العطيات، إن فرص تساقط الأمطار بدأت تزداد مع ساعات مساء الأحد، بالتزامن مع اقتراب السحب للمناطق الوسطى والجنوبية.
من جهتها بلدية اربد الكبرى، قالت إن فرق الطوارئ تعاملت مع قرابة 80 شكوى رافقت المنخفض الجوي الحالي.
وبين الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل أن معظم هذه الشكاوي توزعت بين مداهمة مياه الأمطار لبعض المنازل وإغلاق عدد من مصارف المياه بسبب تجمع النفايات فيها، وارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:05

قصة نفق مستشفى الشفاء التي تدعي إسرائيل اكتشافه

12:52

الخصاونة يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

12:44

اجتماع نيابي مرتقب مع وزير الطاقة لمراجعة اتفاقية الغاز الاسرائيلي

12:38

كريشان: ندرس كل الخيارات للرد على الاحتلال الإسرائيلي

12:32

بدء دخول معدات المستشفى الميداني الأردني الثاني للقطاع عبر رفح

12:24

حدادين: الأردن لا يحتاج إلى مياه من الكيان الصهيوني

12:13

طوكيو: لا مواطنين يابانيين على السفينة المحتجزة بالبحر الأحمر

12:06

مدير عام الشركة العربية لإدارة السفن : ملتزمون بالتميز ونسير معكم نحو الريادة

12:03

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة

11:53

خافيير ميلي بعد فوزه برئاسة الأرجنتين: اليوم تبدأ نهاية الانحطاط

11:48

التربية: لا جمع للتبرعات من الطلبة لشراء وقود للمدافئ

11:41

الإمارات تواصل نقل تجهيزات المستشفى الميداني في غزة

وفيات
وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023