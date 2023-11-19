13 ألف شهيد حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة وأغلبهم أطفال ونساء

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5500 طفل، و3500 سيدة، بالإضافة إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي خلال اليوم الرابع والأربعين على الحرب على غزة، إن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 201 طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفياً.

وأضاف أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغت أكثر من 1330 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة.

وأشار إلى أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغت 97 مقراً حكومياً، و262 مدرسة منها 65 مدرسة خرجت عن الخدمة، كما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 83 مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 166 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس