للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن عن قتلى جدد بين جنوده خلال معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أسماء 3 جنود قُتلوا في المعارك الدائرة بشمالي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين في المعارك الدائرة بالقطاع، مع دخول الحرب يومها الرابع والأربعين.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إن اثنين من الجنود الثلاثة القتلى سقطا بصاروخ مضاد للدبابات بالقرب من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأضافت أن الثالث ضابط مدفعية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال الـ24 ساعة الماضية، التي يعلن فيها الاحتلال مقتل جنود من قواته بغزة، حيث أعلن في البداية، عن مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، مساء السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وصباح اليوم الأحد، أعلن عن مقتل جنديين اثنين وإصابة جندي ثالث، قبل أن يعلن في وقت لاحق من اليوم، عن مقتل الجنود الثلاثة.

يأتي هذا، فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك الواقعة بين مدينة غزة ومحافظة الوسطى، شرقي القطاع.

في بيان نشرته “القسام” على قناتها في “تليغرام”، قالت: “مجاهدو القسام يُجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

ومنذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد قتلاه بشكل شبه يومي، دون ذكر عدد إجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ ذلك الوقت، فيما ثمة تضارب بأعداد القتلى في الصحف الإسرائيلية.

بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية، التي بدأها الجيش في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل لما يقل عن 60.

كان مئات المقاتلين الفلسطينيين اجتازوا الجدار الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة ووصلوا إلى البلدات والقواعد الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، عند إطلاق حركة “حماس” معركة “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بحسب المعطيات الإسرائيلية، فإنه قتل 1200 إسرائيلي بين مدني وعسكري وشرطي، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 44 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت 12 ألفاً و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023