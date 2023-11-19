الحوثيون: وقف العدوان على غزة أو توسيع الصراع

وطنا اليوم:اشترط عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أو توسيع الصراع.

وقال البخيتي في تصريحات نقلتها “الجزيرة”، إن الحوثيين لن يسمحوا بإبادة الأهل في قطاع.

وكان الحوثيون، قد أصدروا الأحد، بيانا أعلنوا فيه أنهم سيعملون على استهداف جميع السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحوثيون: “انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة. نعلن أننا سنقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات تابعة للاحتلال، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات تابعة للاحتلال”.

وأهاب الحوثيون بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن المذكورة، وتجنب الشحن على متن تلك السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفن دول العالم بالابتعاد عن السفن التي سيتم استهدافها.

وفي ساعات عصر الأحد، أعلن الحوثيون اختطاف سفينة للاحتلال إلى شواطئ اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في جنوب البحر الأحمر هو حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية.

وأضاف أن السفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وعلى متنها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم مستوطنون.

وأكد جيش الاحتلال أن السفينة ليست “إسرائيلية