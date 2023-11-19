تساقط غزير للأمطار في محافظة المفرق

وطنا اليوم:شهدت محافظة المفرق تساقطا غزيرا للأمطار منذ ساعات ظهر الأحد، وتحديدا في المناطق الغربية من المحافظة.

وأفاد شهود عيان بأن شوارع عدة شهدت ارتفاعا في منسوب المياه نتيجة لغزارة تساقط الأمطار.

وتوقع موقع “طقس العرب” أن تبدأ الأمطار بالهطول بغزارة على العاصمة عمان، إلى جانب حدوث العواصف الرعدية وإمكانية تساقط زخات كثيفة من البَرَد خاصة فوق المُرتفعات.

وأشار إلى بدء اقتراب الجبهة الهوائية الباردة من أجواء وسط المملكة بعد أن عبرت أجواء المناطق الشمالية، مُترافقة بأجواء عاصفة وباردة، مع تساقط الأمطار بغزارة عالية.

ورجح طقس العرب أن يشتد تأثر المملكة بالرياح الجنوبية الغربية لتصبح قوية بشكلٍ عام، وتفوق سرعة هباتها 100 كم/ساعة، و تؤدي إلى حدوث موجات غبارية تكون كثيفة و تؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطُرق الصحراوية