الأردن أمينا عاما ورئيسا لجنتي التدريب والمشاريع بالاتحاد النسائي العربي العام

وطنا االيوم – نتخب الأردن أمينا عاما مساعدا لرئيس الاتحاد النسائي العربي العام ورئيسا لجنتي المشاريع والتدريب والتأهيل للاتحاد للفترة القادمة لمدة 3 سنوات برئاسة المغرب.

جاء ذلك على هامش مشاركة الاتحاد النسائي الأردني العام برئاسة لانا كريشان في الاجتماع الـ 12 للمكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام بالمغرب في الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الجاري بحضور عدد من الدول العربية ومن بينها الأردن.

وقدمت كريشان خلال جلسات الاجتماع، ورق عمل أردنية فيما يخص مواجهة العنف ضد المرأة حيث أكدت أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بالمرأة الأردنية ومستقبلها وتمكينها في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكدت أن الأردن بقيادة جلالة الملك يخطو خطوات كبيرة من أجل تمكين المرأة اقتصاديا عبر تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي أطلقها جلالته منذ أكثر من عام وتعمل الحكومة الأردنية وكافة الجهات المعنية على تنفيذها حاليا.

وشددت كريشان على أن جلالة الملكة رانيا العبدالله تمثل منبر المرأة الأردنية وبوصلتها، مؤكدة أن جلالة الملكة رانيا تقوم بدور محوري وكبير من أجل دعم المرأة الأردنية في الحاضر والمستقبل، مشيدة بالمشروعات التي تقوم بها جلالتها في إطار دعم وتمكين المرأة والقطاع النسائي بشكل عام.

وأوضح الاتحاد النسائي الأردني العام في بيان اليوم الأحد، أن مشاركة الأردن في اجتماعات الاتحاد النسائي العربي العام بالمغرب جاء في إطار اهتمام الاتحاد بالتعاون والتنسيق العربي العربي وإيمانا بأهمية توطيد العلاقات الأردنية مع المحيط العربي.

وأشار إلى أن تبادل الخبرات العربية ومناقشة كل ما يخص العمل النسائي العام كانت ضمن محاور جلسات الاجتماع حيث تم عرض التقرير الأدبي والمالي للاتحاد النسائي العربي العام والمصادقة عليه وكذلك انتخاب الأمين العام للاتحاد والنائبات واللجان، موضحة أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز القدرات لمشاركة المرأة وكذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي كانت ضمن محاور ورش العمل باجتماع المكتب الدائم للاتحاد في دورته 12 بالمغرب.