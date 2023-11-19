بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023

وطنا اليوم:الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 183 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 61٪ على أساس سنوي

أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” – عن النتائج المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2023.

واصل بنك ABC أداءه القوي، مدفوعًا بالنمو القوي للأعمال الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 943 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي. وحافظت مستويات كفاية رأس المال والسيولة على قوتها. حقق البنك زيادة بنسبة ٪61 في الأرباح الصافیة العائدة على مساھمي الشركة الأم على أساس سنوي لتصل إلى 183 ملیون دولار أمريكي.

حصد البنك خلال ھذه الفترة عددًا من الجوائز المرموقة تقديرًا لجهوده والتزامه بتقديم تجربة مصرفية فريدة للشركات والأفراد. كما حصل بنك ABC على جائزة “أفضل بنك للشركات في البحرين” ضمن جوائز يوروموني للتميز”، وكانت هذه الجائزة تتويجًا لجهود البنك في تقديم مبادرات رقمية رائدة وقيامه بأدوار بارزة في الصفقات الرئيسية بين البنوك. وعلاوة على ذلك، فاز بنك “إلى”، ذراع التجزئة الرقمي لبنك ABC المتوفر عبر الأجهزة الذكية فقط، بجائزة “أفضل بنك رقمي للأفراد” للعام الثالث على التوالي، حيث فاز بجميع الجوائز الست للبحرين من قبل جوائز جلوبال فاينانس لعام 2023.

وقال السيد الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “نحن سعداء للغاية بالأداء المتميز للمجموعة هذا العام، حيث اكتسب تنفيذ استراتيجيتنا المحدثة زخما قويًا. لا تزال الميزانية العمومية للمجموعة سليمة وقوية، مع نسب رأس مال وسيولة قوية. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم الكبير بينما نتقدم بثبات في رحلتنا الاستراتيجية لبناء “بنك المستقبل”.

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

أداء الأعمال للربع الثالث من عام 2023

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2023 مبلغًا قدره 62 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 41٪ مقارنة بمبلغ 44 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وقد كان الأداء الربع سنوي للبنك متوافقًا مع الأداء السنوي لهذا العام كما هو موضح أدناه.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.02 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.01 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم ربحًا قدره 65 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 6 ملايين دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

أداء الأعمال للتسعة أشهر الأولى من عام 2023

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مبلغًا قدره 183 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 61٪ مقارنة مع 114 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة للنمو الكبير في أعمالنا الأساسية عبر العديد من الأسواق الرئيسية والإدارة الحصيفة لمخاطر معدلات الفائدة في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة.

وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.06 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.04 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

سجل مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ربحًا بقیمة 174 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 109 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال الفترة ذاتھا من عام 2022. في العام الماضي، نشأت الخسارة متأثرة بتحويل العملات الأجنبية في الشركات الخارجية التابعة للمجموعة، والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون. ومع ذلك، في الفترة الحالية، انخفضت هذه التحركات بشكل كبير على أساس صافي مع تعزيز الريال البرازيلي والتحركات الإيجابية في تقييمات السوق العادلة لمحفظة سنداتنا التي عوضت تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي 943 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 19٪ مقارنة بمبلغ 791 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي في الأعمال الأساسية وأسعار الفائدة.

ارتفعت المصروفات التشغيلية البالغة 554 مليون دولار أمريكي بنسبة 12٪ مقارنة مع 494 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لمزيج من الاستثمارات الاستراتيجية ومبادرات التحوّل، مما دعم نمو الأعمال والزيادة العامة في معدلات التضخم. ونظرًا لزيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 19% على أساس سنوي، فإن المجموعة لديها دخل إيجابي راجع إلى زيادة نسبة نمو الدخل إلى نسبة نمو التكاليف بنسبة 7٪ نتيجة تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل. ولا تزال المجموعة تركز على ضبط التكاليف مع مواصلة الاستثمار في التحوّل الرقمي والمبادرات الاستراتيجية لبناء “بنك المستقبل”.

الميزانية العمومية

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,211 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4,095 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 3٪ بشكل أساسي عن الأرباح الإضافية بعد توزيع الأرباح.

بلغ مجموع الموجودات 41.3 مليار دولار أمريكي في نهاية الفترة، مقارنة مع 36.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 13٪ نتيجة لنمو الأعمال وإجراءات إدارة المحافظ.

حافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند 15.4٪، نسبة الفئة الأولى من رأس المال 13.7٪. بلغت تغطیة السیولة 247٪ ونسبة السیولة المستقرة الصافیة 122٪.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، والمتواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر عبر الأجهزة الذكیة في البحرين والأردن.

تنوه مجموعة بنك ABC للسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية، والبيانات الصحفية، متوفرة على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك ABC. مزيد من التفاصيل موضحة في العرض التقديمي للنتائج للمستثمرين المنشور على موقع بنك ABC الإلكتروني.

يستضيف بنك ABC مكالمة افتراضية للمستثمرين في 21 نوفمبر 2023 لمناقشة تحديث الأرباح الفصلية للفترة المنتهية في سبتمبر 2023. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك:

www.bank-abc.com .