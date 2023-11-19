عمان الأهلية تستضيف مسابقة الروبوتات للنسخة الرابعة

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمان الأهلية يوم أمس السبت 18 / 11 / 2023 على مسرح الأرينا “النسخة الرابعة من مسابقة الروبوتات” بعنوان:

4TH Fire Fighting Robot Contest

وذلك بالتعاون مع وحدة الروبوتات والأتمتة في الأردن:

IEEE RAS JORDAN CHAPTER

حيث شارك بالمسابقة (18) فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وتهدف المسابقة لمحاكاة عملية إطفاء الحريق وإنقاذ المدنيين باستخدام الروبوتات، كما تحفز المسابقة الطلبة على الابتكار والإبداع في مجال الروبوتات.

وقد رحب الأستاذ الدكتور جمال النابلسي عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى رشيد نائب العميد للشؤون الأكاديمية بالفرق المشاركة ولجان التحكيم وكذلك باللجان التنظيمية لهذه الفعالية.

وأشادا بإنجازات الطلبة من خلال ما يحققونه من نتائج متقدمة في المسابقات المحلية والتي تعكس قوة الملف الذي تقدمت به الجامعة لاستضافة هذه المسابقة.

وأشار النابلسي الى ان الجامعة تدعم هذه المسابقات والمشاركة فيها وخاصة انها من مهن المستقبل الهامة في مجال الروبوتات، وتشكيل الفرق للمنافسة والاحتكاك مع الطلبة في الجامعات الأردنية مما يراكم الخبرات لدى الطلبة ويحفّز فرقا مستقبلية تكون قادرة على الإبداع والابتكار في هذا المجال مشيداً بجهود اللجان التنظيمية لهذه الفعالية.

وقد تنافست الفرق على خمس جوائز كانت نتيجتها موزعة على النحو التالي:

1- فاز بالمركز الأول: فريق Hysteria من جامعة عمان الأهلية.

2- فاز بالمركز الثاني: فريق SLR من جامعة الطفيلة التقنية.

3- فاز بالمركز الثالث: فريق Circuit Breakers من جامعة عمان الأهلية.

* كما حصل فريق Hysteria من جامعة عمان الأهلية وفريق Tufan Just من جامعة العلوم والتكنولوجيا على جائزة أفضل برمجة مناصفة، وحصل فريق Nema من جامعة اليرموك على جائزة أفضل تصميم ميكانيكي