الإعلام العبري: الحوثيين في اليمن اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية

وطنا اليوم:ذكرت أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية “غالاكسي ليدر” على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل ووعد الناطق باسم قوات الحوثي ببث بيان خلال الساعات القادمة

ووسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، هددت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية.

وقالت في بيان اليوم الأحد إنها “ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أوالتي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية”.