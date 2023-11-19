بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاهد : عناصر القسام يهاجمون الدبابات من المسافة صفر ويغتنمون أسلحة وعتاد وذخائر

منذ 4 ساعات
شاهد : عناصر القسام يهاجمون الدبابات من المسافة صفر ويغتنمون أسلحة وعتاد وذخائر

وطنا اليوم:بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد جديدة لعناصرها وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة.
وأظهرت المشاهد ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.
وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل 10 من جنوده في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من جنوده في غزة، ما يرفع الى 62 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء طوفان الأقصى قبل أكثر من شهر، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء.

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ44
دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الـ44 على التوالي، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة، إلا أنها اليوم باتت مرمى لأهدافه الوحشية على وقع الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع الشهداء المرضى.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 383 ضابطا وجنديا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشريم الأول/ أكتوبر.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:28

رقصة الحرية .. المقاومة تستمر بسرد قصتها عبر أشكال التعبير المختلفة

19:16

العيْن الساهرة تكشف شبكة إجرامية توقع البسطاء بحبائلها

19:07

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على الأمن والممتلكات

19:01

الحوثيون: وقف العدوان على غزة أو توسيع الصراع

18:55

تساقط غزير للأمطار في محافظة المفرق

17:54

الأردن أمينا عاما ورئيسا لجنتي التدريب والمشاريع بالاتحاد النسائي العربي العام

16:54

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023

16:51

عمان الأهلية تستضيف مسابقة الروبوتات للنسخة الرابعة

16:49

وفاة شقيق وزيرة الثقافة هيفاء النجار

16:42

7 قرارات في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد

16:38

صحة غزة: يتم التواصل معنا لإنشاء مستشفى ميداني أردني ثان بالقطاع

16:27

الإعلام العبري: الحوثيين في اليمن اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية

وفيات
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة الله