الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:عمم وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة بضرورة فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للايواء خلال الظروف الجوية الراهنة.

وقرر الوزير الخلايلة استخدام جميع مساكن الموظفين “أئمة ومؤذنين” الفارغة كمراكز لايواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.

وشدد الخلايلة في تعميمه على ضرورة التأكد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد تحسبًا لدخول الغبار أو الأتربة وتثبيت أي أجزاء معدنية قابلة للتطاير