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طقس العرب: أمطار غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة على الأردن وفلسطين

منذ 44 ثانية
طقس العرب: أمطار غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة على الأردن وفلسطين

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لطقس العرب محمد الشاكر بدء تأثر الأردن بالمنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة.
وحذر الشاكر ذروة تأثير المنخفض الجوي على الأردن وفلسطين ستكون الليلة، مضيفا أن محافظات الأردن تتأثر برياح قوية وصلت سرعتها لـ 100كم/ ساعة.
كما حذر الشاكر من خطر تشكل السيول الجارفة جراء هطول الأمطار شديدة الغزارة خلال ليلة الأحد.

قطاع غزة
وأضاف الشاكر أن الأمطار الغزيرة بدأت تتساقط على قطاع غزة.
وأشار طقس العرب إلى أن مع ساعات ما بعد ظهر الأحد، يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المناطق الشمالية من القطاع (بيت لاهيا وجباليا وحتى غزة)، ويبدأ تدريجيا التأثير على المناطق الجنوبية مع ساعات ما بعد الظهر والمساء وصولا إلى رفح.
ومن المتوقع أن تكون الأمطار شديدة الغزارة، حيث تتركز في أغلب المناطق الشمالية من قطاع غزة، ثم تمتد تدريجيا إلى المناطق الجنوبية.

احذر من المخاطر
– يُنصح بتثبيت المقتنيات الخارجية والانتباه إلى شدة سرعة الرياح التي تكون مصحوبة بهبات قوية أحياناً، يفوق سرعة هباتها 85 كم/ساعة.

– الانتباه إلى الموجات الغبارية التي تكون كثيفة وتؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطُرق الصحراوية.

– الانتباه إلى مخاطر جريان الأودية بشكل كبير وتشكل السيول في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه جراء الهطولات المطرية الغزيرة.

– القيادة بحذر والانتباه إلى مخاطر الانزلاق نتيجة لتساقط زخات البَرَد


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