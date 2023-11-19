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قتلى وجرحى بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال فلسطين المحتلة

منذ 3 ثواني
قتلى وجرحى بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال فلسطين المحتلة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن صاروخا سقط بشكل مباشر بين الجنود خلال رشقة أطلقت من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.
وقالت إن سقوط الصاروخ أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأعلن حزب الله أنه استهدف موقع راميا التابع للاحتلال وإصابته بشكل مباشر، واستهداف كمائن للعدو الصهيوني في خلة وردة وإصابتها بشكل مباشر.
من جهته، قال جيش الاحتلال إنه يقصف مصادر النيران القادمة من الجانب اللبناني، وأنه تعرض لكمين ولهجوم بصواريخ مضادة للدروع على الحدود مع لبنان.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأن صواريخ “كورنيت” أطلقت بشكل مكثف من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة


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