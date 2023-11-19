أردوغان يعود من برلين بعد زيارة مثيرة للجدل

وطنا اليوم:بعد زيارة أثارت الجدل حزم أردوغان حقائبه وعاد إلى تركيا، بعد أن وجه إلى إسرائيل انتقادات كبيرة بوجود المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كرر تأكيده على حق إسرائيل في الوجود.

وقال أردوغان للصحافيين قبيل عودته إلى تركيا إن بلاده سوف تتخذ خطوات بشأن التفتيش النووي بحق إسرائيل، نظرا لأنها ليست من الموقعين على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وبالتالي ليست ملزمة باتباع قواعدها.

وأعلن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا أنه كان يأمل في صدور عبارات أكثر وضوحا من المستشار الألماني أولاف شولتس تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال جوزيف شوستر لوكالة الأنباء الألمانية في العاصمة برلين بالنظر إلى المؤتمر الصحافي لشولتس وأردوغان لدى زيارة الأخير لبرلين: “من الواضح أن المستشار الألماني أوضح لأردوغان أن التصريحات الأكثر سخافة بين تصريحاته التي صدرت خلال الأسابيع الأخيرة يجب ألا يتم الإدلاء بها على الأراضي الألمانية”.

واستدرك شوستر: “ولكن عندما يصف أردوغان إرهابي حماس المدانين بموجب القانون الدولي على أنهم رهائن لدى إسرائيل، ويخدم بشكل دقيق السردية التي تشيطن إسرائيل بوصفها قاتلة أطفال، فإن ذلك بمثابة إشارات واضحة لمثيري الشغب المعادين للسامية في الشوارع الألمانية، مغزاها: فلتواصلوا!”، مؤكدا أنه كان يجب إدراك ذلك وتناوله.

وأكد شوستر أنه كان يتوقع أيضا أن يتم التوضيح علنا أن دعم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الوسط ليس له علاقة في المقام الأول بالمحرقة مثلا، وأشار إلى أن هذه التصريحات من أردوغان لا تليق بدولة عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وتابع رئيس المجلس المركزي لليهود: “لقد عايشنا في الماضي مدى خطورة مثل هذا اللعب بالنار في مؤتمرات صحافية علنية. ويتم بالفعل الاحتفاء بأردوغان في تركيا بالفعل على موقفه (المناهض لإسرائيل)”.

يذكر أن أردوغان اتهم إسرائيل باحتجاز عدد كبير من الرهائن يزيد على 200 رهينة لدى حماس في قطاع غزة، وأشار إلى أن هناك “رهائن وسجناء” في أيدي إسرائيل “وأكثر من ذلك” منذ أعوام.

كما انتقد الرئيس التركي قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال، وتدمير المستشفيات وقصف دور عبادة وكنائس، وتساءل: “لماذا لا يوجد رد فعل؟”

صحيفة بيلد الألمانية وصفت خطاب الرئيس التركي خلال زيارته إلى برلين بالخطاب الفاضح، وقالت “لم يقل الرئيس التركي كلمة واحدة عن مذبحة حماس في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولم يقل شيئا عن النساء والرجال والأطفال والرضع والمسنين الذين قتلوا على يد حماس”.

وتابعت الصحيفة الألمانية بدلا من ذلك هاجم أردوغان إسرائيل فقط لقد بدل الضحية بمكان الجاني وصف أردوغان حماس الذين أسرتهم إسرائيل بأنهم “رهائن” ووضعهم على نفس مستوى المدنيين في غزة. “علينا أن نرى ذلك أيضًا.