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انخفاض غير مسبوق في حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

منذ ساعتين
انخفاض غير مسبوق في حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أكد مدير مركز جمرك الملك حسين عقيد جمارك نضال الشمايلة، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين دخولا وخروجا عبر مركز جمرك معبر جسر الملك حسين تأثرت سلبا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح في تصريح لـ (بترا ) أن المركز سجل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، عبور نحو 3 آلاف مسافر (قادم ومغادر) نتيجة القيود التي وضعها الجانب الإسرائيلي، في حين تم تسجيل عبور نحو 19 ألف مسافر في شهر أيلول.
وفيما يخص حركة الشحن، بين الشمايلة، أن المركز سجل في شهر تشرين الأول عبور نحو 6 آلاف شاحنة، في حين كانت ذات الإحصائية تتجاوز 15 ألف شاحنة في شهر أيلول.
وأضاف أن المعبر الحدودي بين الجانبين، شهد عدة إغلاقات كاملة منذ اندلاع الحرب على غزة، واقتصر التعامل مع المجموعات السياحية ودبلوماسيي السفارات، بالإضافة إلى إخلاء الرعايا الأجانب.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجانب الآخر، لزيادة عدد المسافرين والشاحنات وعدم التضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل دخول قوافل المساعدات من القمح والأدوية إلى الجانب الفلسطيني، موضحا أن حركة المسافرين الطبيعية انخفضت جراء العدوان على القطاع


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