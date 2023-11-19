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سفير فلسطين في لندن يفضح انحياز قناة العربية للاحتلال

منذ ساعتين
سفير فلسطين في لندن يفضح انحياز قناة العربية للاحتلال

وطنا اليوم:وبّخ السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، قناة “العربية”، بسبب صياغتها للأخبار المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
زملط وخلال استضافته من قبل مذيعة العربية ميسون عزام للحديث عن المظاهرات في لندن، رفض صياغة القناة السعودية لما يجري.
وقال: “اسمحيلي أخت ميسون التعليق على تقريريكم (طرفي صراع)، وأن (المظاهرات كانت من الجانبين)، ما شهدناه غير مسبوق، خصوصا من الشعب البريطاني من نصرة للفلسطينيين ورفض للظلم والعدوان”.
وأضاف: “مهم جدا عدم تبني مصطلحات مثل (طرفي الصراع)، لا يوجد طرفان، يوجد طرف واحد هو المحتل المعتدي الغازي المستعمر المحاصر، والشعب الذي يقبع تحت الاحتلال، فالمصطلح الأساسي هو عدوان حقيقي يرتقي إلى جرائم إبادة”

 


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