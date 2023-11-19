الحوثيون يهددون باستهداف سفن الاحتلال

وطنا اليوم:أصدر الحوثيون، الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها ستعمل على استهداف جميع السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وتاليا نص البيان الذي نشره الحوثيون عبر قناتها على تطبيق “تيليغرام”:

“انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة. تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات تابعة للاحتلال، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات تابعة للاحتلال”.

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن المذكورة، وتجنب الشحن على متن تلك السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفن دول العالم بالابتعاد عن السفن التي سيتم استهدافها