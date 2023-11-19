شاهد : مذيع بريطاني يحرج مستشار نتنياهو لترديده أكاذيب الاحتلال

وطنا اليوم:أحرج المذيع البريطاني مهدي حسن، مارك ريجيف مستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حين أظهر له أدلة على تزييف حكومته أدلة من أجل تبرير العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال مقابلة، كرر ريجيف مزاعم قتل “حماس” لأطفال إسرائيليين. وحين سأله المذيع عمن قتل الأطفال الفلسطينيين أمام العالم، رد بأنه لا يعلم من قتلهم.

وحاول نفي علمه بجهل الناطق باسم جيش الاحتلال، باللغة العربية، حين زعم أن تقويم أيام الأسبوع الذي عثر عليه داخل مستشفى الرنتيسي حين اقتحمه، كان لأسماء عناصر من “حماس”.

كما أنه رفض التعليق على كذبة ساقها المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان، حين نشر مقطعا تمثيليا لأطفال في لبنان، على أنه لفبركة الإصابات في غزة.

وكشف أن الاحتلال تراجع عن الرقم المعلن لعدد من زعم أنهم قتلى عملية طوفان الأقصى من الإسرائيليين، وخفضهم إلى 1200، بسبب اكتشاف أن العديد من الجثث كانت لمقاتلين فلسطينيين.

ورفض الرد على عدد الشهداء الفلسطينيين الهائل، الذين قتلوا في قصف وحشي للاحتلال، بعدما أكد له المذيع أن الأرقام صادرة عن الأمم المتحدة وحتى المخابرات الأمريكية أكدتها