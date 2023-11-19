بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المقاومة تقتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة الصفر في جحر الديك

منذ 3 ساعات
المقاومة تقتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة الصفر في جحر الديك

وطنا اليوم:أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة الصفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.
كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها اشتبكوا فجر السبت الأحد في محاور التقدم شمال قطاع غزة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة، واستهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “التاندوم” بمنطقة الصفطاوي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

أردوغان يعود من برلين بعد زيارة مثيرة للجدل

14:07

زعماء الغرب وامريكا يصفون المقاومة الفلسطينية ارهابية والكيان الصهيوني الضحية

14:03

الحكومة: لا رفع لأسعار الخبز رغم التحديات الإقليمية

13:56

المعارك بغزة تجبر إسرائيل على إلغاء صفقة تاريخية لتصدير دباباتها لجيوش أجنبية

13:49

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في معارك غزة

12:55

الملك يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

12:44

انخفاض غير مسبوق في حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

12:38

سفير فلسطين في لندن يفضح انحياز قناة العربية للاحتلال

12:31

الحوثيون يهددون باستهداف سفن الاحتلال

12:20

شاهد : مذيع بريطاني يحرج مستشار نتنياهو لترديده أكاذيب الاحتلال

12:06

تراجع في مبيعات المؤسسة المدنية الاستهلاكية بسبب الحرب على غزة

11:21

شاهد .. عامل بمقبرة عسكرية إسرائيلية: نستقبل جنازة كل ساعة

وفيات
وفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-11-2023