المقاومة تقتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة الصفر في جحر الديك

وطنا اليوم:أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة الصفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها اشتبكوا فجر السبت الأحد في محاور التقدم شمال قطاع غزة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة، واستهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “التاندوم” بمنطقة الصفطاوي