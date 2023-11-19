شاهد .. عامل بمقبرة عسكرية إسرائيلية: نستقبل جنازة كل ساعة

وطنا اليوم:نشرت “وزارة الأمن الإسرائيلية” مقابلة مع أحد العاملين في مقبرة “هارهيرتسل” العسكرية، تحدّث فيها عن الفترة العصيبة التي يمرون بها جرّاء الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال دافيد أورن باروخ، خلال المقابلة التي نُشرت أمس السبت، إن عمله ينصَبُّ على تجهيز القبور لقتلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والعناية بها.

وأوضح باروخ أنهم يستقبلون جنازة كل ساعة أو 90 دقيقة، وهو ما يضطرهم إلى فتح عدد كبير من القبور لاستقبال القتلى، كاشفًا أنهم قاموا بدفن 50 قتيلًا في يومين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 6 من ضباطه وجنوده، وإصابة 8 بجروح خطرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى) إلى 379، حسب بياناته الرسمية.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إنه تم إخطار عائلاتهم بمقتلهم في معارك قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جنودًا آخرين أصيبوا بجروح خطرة خلال اليومين الأخيرين.

ولا ينشر جيش الاحتلال العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية، مع وجود تضارب لأعداد القتلى في المواقع الإسرائيلية.

لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش بقطاع غزة في 27 من أكتوبر الماضي بلغ نحو 58.