الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد.

ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 788.1 دولارا للطن مقابل 803.8 دولارات في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 2% بالمئة، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 845 دولار للطن الى 851.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.

أما سعر الديزل فانخفض من 804.1 دولار للطن الى 739.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 8 بالمئة، أما سعر الكاز فقد انخفض أيضا وبلغ 853.5 دولار للطن مقابل800.7 دولار وبنسبة 6.2 بالمئة