وطنا اليوم – أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير استمرار حملة “وفاء الدين” التي أطلقتها غرف الصناعة لدعم الأشقاء في في غزة منذ بداية العدوان على القطاع، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الموحد لغرف الصناعة والذي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، اليوم السبت، بحضور كبير من ممثلي الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن هذا الإجتماع سيصبح دورياً لحين انتهاء العدوان على غزة.

وأضاف الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يؤكد وقوفه ودعمه لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعباً فيما يتعلق بالعدوان الغاشم على غزة، مشيداً بإستثمار الأردن لسياسته الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية في ايصال المساعدات الطبية للأشقاء في غزة والضفة، وكذلك قرار الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الاحتلال.

إن حملة “وفاء الدين” التي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة إضافة إلى أعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي، تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، وتعمل في اكثر من محور، المحور الأول ويشمل تقديم أشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني إضافة الى إقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، حيث لقيت هذه الحملة تجاوباً كبيراً من القطاع الصناعي، وما زالت الشركات الصناعية تقدم الدعم العيني والنقدي المستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية حيث بلغ حجم التبرعات النقدية والعينية التي تم تحويلها للهيئة الخيرية الهاشمية حوالي (16) مليون دولار.

أما المحور الثاني للحملة فيشمل تجيير علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الأقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، لغايات تشكيل لوبي ضاغط من أجل وقف العدوان على الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب، والتي تستهدف الانسان الفلسطيني طفلاً وامرأة ورجلاً سواء بالقتل المباشر أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، اضافة الى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما فيها المستشفيات، المدارس ودور العبادة، حيث قامت الغرف بمخاطبة أكثر من (100) جهة دولية خارجية مختلفة ومنظمات دولية، وذلك تنديداً بالصمت الدولي، والطلب من هذه المؤسسات المساعدة في وقف العدوان على غزة وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الصحفية والاذاعية للتعريف بحملة “وفاء الدين”.

وجرى خلال اللقاء الإستماع الى عدد من مقترحات ممثلي الشركات الصناعية، الذين اكدوا على ضرورة تعزيز العملية الإنتاجية في الأردن، للحيلولة دون حدوث اي نقص في المواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي، إضافة الى استعداد الشركات الصناعية للمساهمة في إعادة إعمار غزة.