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السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني في نابلس

منذ 3 ساعات
السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني في نابلس

وطنا اليوم- تفقد السفير الأردني في فلسطين الشقيقة، عصام البدور ووفد من السفارة الأردنية اليوم السبت، موقع المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/ 1، الذي أرسل بتوجيهات ملكية سامية أول أمس الخميس.

واستمع السفير الأردني إلى إيجاز قدمه قائد قوة المستشفى، بين فيه آلية عمل الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف التخصصات والإمكانيات العلاجية التي يوفر المستشفى، ومدى جاهزية الطواقم لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.

وخلال الزيارة التقى السفير البدور، الكوادر الطبية والتمريضية، مشيداً بمكارم جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه المشرفة والثابتة والمستمرة في تقديم العون والمساعدة من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية، وانطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأعرب السفير البدور عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها كوادر المستشفى في أداء الواجب الإنساني تجسيداً للموقف الأردني وقيادته الهاشمية في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم الأردن الكامل لصمودهم على أراضيهم.

يشار إلى أن المستشفى يضم كادراً طبياً متكاملاً، إضافة الى عيادات جراحة عامة وعظام، وتجميلية، وأطفال، وشرايين وأوعية دموية، والوجه والفكين، وأعصاب، وجراحة إصابة الحوادث، بالإضافة إلى إسعاف وطوارئ وغرفتي عمليات ومختبر أشعة وصيدلية ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة.


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