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هيئة شباب كلنا الأردن بمادبا تطلق المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري”أدوار تنتظرنا”

منذ 3 ساعات
هيئة شباب كلنا الأردن بمادبا تطلق المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري”أدوار تنتظرنا”

وطنا اليوم – أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بمادبا اليوم السبت، المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري”أدوار تنتظرنا”.
وقال منسق الهيئة بمادبا الدكتور حسن الشوابكة ، إن المشروع يهدف الى إيجاد قيادات شبابية أردنية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة وعيهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار السياسي لديهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف القضايا المحلية وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بالانفتاح على الأراء والأفكار المختلفة، وقيادة حوار وطني شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية، ويستهدف الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية 18-35 عام.
وأشار إلى اختيار 45 شابا وشابة من محافظات الوسط من الشباب الذين لديهم مشاركات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية المشاركين بالمرحلتين الأولى والثانية، ليتلقوا تدريبات عملية حول المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، والسلطات الدستورية في الأردن واختصاصها وآليات عملها، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق، والنظرية الديمقراطية ووسائلها وخصائصها، إضافة الى جلسات نقاشية حول أبرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والأوراق النقاشية لجلالة الملك” الورقة الثالثة”.
وأضاف الى انه يلي هذه المرحلة تنفيذ الجلسات النقاشية التي ستعقد من قبل الميسرين حيث سيتم تنسيق تنفيذ (5-6) جلسات على مستوى كل محافظة من قبل فريق الميسرين داخل محافظاتهم باستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة، واجتيازهم كافة مراحل التدريب.

 


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