الرواجيح يرعى حفل اطلاق حمله تبرع بالدم للأشقاء في غزة والتوقيع على وثيقة من أهالي محافظة مادبا لجلالة الملك

وطنا اليوم – رعى رئيس بلديه مادبا الكبرى عارف الرواجيح في القاعه الهاشميه بالبلدية اليوم السبت حمله تبرع بالدم للأشقاء في غزه نظمتها البلدية بالتعاون مع مستشفى النديم الحكومي والتوقيع على وثيقة من أهالي محافظة مادبا لجلالة الملك تعبيراً عن مشاعرهم والوقوف خلف جلالته لمواقفه الشجاعة تجاه فلسطين. وقال الرواجيح إن هذه الحمله تأتي لدعم صمود الأهل في غزة وهي تعبير عن وحدة الدم الأردني الفلس طيني وعلى نهج جلاله الملك عبد الله الثاني نسير نحو التضامن مع الأهل والأشقاء في فلسطين وغزه لاننا تعودنا ان نبقى دائما بجانب الحق العربي في فلسطين مؤمنين بعداله القضيه الفلسطينيه وحق الفلسطينيين بإقامه دولتهم بموجب مبادرة حل الدولتين مؤكدين على قول جلاله الملك عبد الله الثاني بأن المنطقه لن تنعم بالأمن ولن يحل السلام إلا بحل القضيه الفلسطينيه حلاً عادلاً وستبقى فلسطين قضيتنا الأولى وبوصلتها القدس.

وأكد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الحلالمه اعتزازه بالتشاركية بين بلدية مادبا ومستشفى النديم في تنفيذ حملة التبرع بالدم للأهل في غزة مثمناً جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية ،وقال أنه بإمكان أي مواطن لديه الرغبة بالتبرع بالدم الحضور الى مستشفى النديم أو الى سيارة الإسعاف المخصصة للتبرع بالدم قرب القاعة الهاشمية في مادبا خلال ساعات الدوام الرسمي.واشتمل حفل الإطلاق على توقيع وثيقه تأييد وولاء وتعظيم لجهود جلاله الملك عبد الله الثاني وإقناع الرأي العام العالمي بعدالة الحق الفلسطيني والدعوة لوقف الحرب وفك الحصار عن غزه وأشاد الرواجيح بجهود المستشفى الميداني الأردني في غزه وبالوقفة الشعبية الأردنيه التضامنية الصادقة مع الأهل في فلسطين وغزة معلناً عن تبرع المجلس البلدي بعشرة آلاف دينار وأجرة يوم عمل من كادر البلدية للأشقاء في غزة.