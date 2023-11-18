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بحث جنائي الزرقاء يلقي القبض على موظفان قاما بتكسير جهاز بصمة وسرقة راوتر نت

منذ 5 ساعات
بحث جنائي الزرقاء يلقي القبض على موظفان قاما بتكسير جهاز بصمة وسرقة راوتر نت

وطنا اليوم – ألقى العاملون في بحث جنائي الزرقاء القبض على موظفان قاما بتكسير جهاز بصمة وسرقة راوتر نت وتوصيلاته من مكتب تابع لبلدية الزرقاء في مجمع الأمير راشد.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن الموظفان قاما بتكسير جهاز بصمة الدوام وسرقة راوتر نت وتوصيلاته من مكتب دوامهم ولاذا بالفرار.
وأضاف المومني أنه تم تبليغ البحث الجنائي بالواقعة وعلى الفور قامت مجموعاتهم بالتحرك الى الموقع ورفع البصمات وإلقاء القبض عليهم لتحويلهم الى المدعي العام.
وبين المومني أنه تم إيقاف الموظفان عن العمل حتى صدور قرار قضائي بهم.
وأكد المومني انه لن يتوانى من إتخاذ أي إجراء قانوني بحق كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات البلدية.

 


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