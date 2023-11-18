فعاليات متنوّعة لقسم التصميم الداخلي في جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم- قام قسم التصميم الداخلي بكلية العمارة والتصميم في جامعة عمان الأهلية بعدد من الفعاليات الهامة خلال الايام القليلة الماضية ،حيث شارك القسم في فعاليات المؤتمر الدولي ASCAAD 2023، الذي نظمته كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا ، كما نظم زيارة ميدانية لشركة أيوب استيتية العالمية المتخصصة بفنون التصميم الداخلي ، الى جانب استضافته للمهندس عصام العزام مدير شركة Omni Plan لفنون التصميم الداخلي.

فمن جهة شاركت الدكتورة سمر أبو صالح عضو هيئة التدريس في القسم مع الباحثة دانيا حزام خريجة القسم (برنامج الماجستير)؛ في فعاليات المؤتمر الدولي ASCAAD 2023، الذي نظمته كلية العمارة والتصميم في جامعة البتراقبل أيام ، وكانت المشاركة بورقة مستلّة من رسالة الماجستير للباحثة دانيا حزام، بعنوان: تطبيق العناصر التراثية البصرية لتعزيز الهوية في التصميم الداخلي المعاصر “حالة الدراسة : مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك”، وأكدت الورقة البحثية على ضرورة الاهتمام بتطبيق العناصر التراثية في التصميم الداخلي للحفاظ على الهوية الثقافية والذي بدوره يسهم بشكل كبير في تعزيز الهوية البصرية للجامعة.

ومن جهة أخرى نظم القسم زيارة ميدانية لشركة أيوب استيتية العالمية المتخصصة بفنون التصميم الداخلي، للاطلاع على الخامات المستخدمة ومواصفاتها في السوق المحلي والعالمي وتكنولوجيا تصنيع المواد، وجاءت هذه الزيارة ضمن متطلبات مادة تكنولوجيا الخامات ومواصفاتها بإشراف الدكتورة سمر أبو صالح والمهندسة هديل أبو السندس، وساهمت الزيارة في إثراء المعرفة العلمية للطلبة وتنمية المهارات الفكرية لديهم.

وعلى صعيد آخر استضاف القسم المهندس عصام العزام مدير شركة Omni Plan لفنون التصميم الداخلي، لتقديم ورشة عن برامج الحاسوب المتخصصة في التصميم الداخلي. وحضر الورشة طلبة كلية العمارة والتصميم من قسمي التصميم الداخلي وهندسة العمارة. ويذكر أن الورشة كانت بتنظيم الدكتورة سمر أبو صالح عضو الهيئة التدريسية بقسم التصميم الداخلي.

جاء ذلك ضمن توجهات الكلية في التواصل الفعّال مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة بالتخصصات والبرامج الأكاديمية المطروحة فيها، وانطلاقا من سياسة الانفتاح على المجتمع المحلي التي تنتهجها الجامعة تماشياً مع رؤيتها وسياستها وقيمها الجوهرية الى جانب إكساب الطلبة للمهارات اللازمة وفتح الآفاق أمامهم في سوق العمل.