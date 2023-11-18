اللقاء التنويري للطلبة المستجدين بكلية العلوم الطبية المساندة في عمان الاهلية

وطنا اليوم- تحت رعاية الدكتور طلال القيسي عميد كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الاهلية نظمت لجنة الإرشاد الأكاديمي في الكلية اللقاء التنويري الخاص بالطلبة المستجدين على الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 قبل أيام في مدرج نزار القباني.

وفي بداية اللقاء قام الدكتور برجاس أبو مسيمير نائب العميد للشؤون الأكاديمية بالترحيب بالطلبة والتأكيد على رؤية ورسالة الجامعة وتميزها بدخولها ضمن التصنيفات العالمية. كما أكد للطلبة على أهمية التواصل مع المرشدين الأكاديميين وشجعهم على الاشتراك بالنوادي الطلابية البحثية التي تبني شخصياتهم وتنمي عقولهم.

ثم قدم الدكتور خالد القيسي نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة عرضا تقديميا تناول فيه رؤية الكلية ، رسالتها، وقيمهما الجوهرية. كما تطرق لتعريف الطلبة بحقوقهم الجامعية وواجباتهم المنبثقة من الميثاق الأخلاقي الذي تتبناه الجامعة وقدم عرضا توضيحيا عن كيفية استخدام الموقع الالكتروني للجامعة للوصول الى كافة التعليمات الأكاديمية العامة والخاصة بالطلبة.

وتقدم رؤساء الأقسام الاكاديمية الستة التابعة لكلية العلوم الطبية المساندة بإعطاء نبذة عن البرامج والتخصصات الأكاديمية المتعددة التي تضمها الكلية والتي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي مع التركيز على أهمية الالتزام بالخطط الدراسية والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. إضافة إلى تقديم مجموعة من النصائح الهامة للنجاح في الدراسة الجامعية.

وقد تم تكريم الطلبة المتفوقين الثلاثة الأوائل من كافة الأقسام والمستويات الأكاديمية في الكلية.

هذا وقد تخلل اللقاء تعريفا بالخدمات التي يقدمها مركز الإرشاد والتربية الخاصة من خلال استضافة مديرالمركز الدكتورعنان أبومريم. وتم أيضا توزيع بروشورات خاصة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز عمان الأهلية للاستشارات النفسية للطلبة والمجتمع المحلي.