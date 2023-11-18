استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة مقر حركة فتح بمخيم بلاطة

وطنا اليوم – استشهد فجر اليوم السبت خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة بقصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة “فتح” بمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر “فتح” في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى إستشهاد خمسة مواطنين ووقوع عدد من الإصابات، من بينها جروح خطيرة، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.–(بترا)