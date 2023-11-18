منخفض جوي يصاحبه أمطار غزيرة وتحذيرات من ارتفاع المياه في الأودية غداً

وطنا اليوم – تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة، وتهطل بفضل الله الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق بما فيها البحر الميت، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، ولاسيما في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الأثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، ولاسيما في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول الأمطار وتخف سرعة الرياح ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

فيما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11 وفي مرتفعات الشراة 20 – 10، وفي مناطق البادية 25 – 11، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 18، وفي البحر الميت 29 – 17، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.