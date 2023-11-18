للأسبوع الرابع على التوالي حزب إرادة – فرع العقبة صوت واحد مع غزة

وطنا اليوم – تحت عنوان ” من العقبة لفلسطين العقبة تنتصر لغزة ” شارك أعضاء حزب إرادة فرع العقبة وللأسبوع الرابع على التوالي بالوقفة التضامنية لدعم أهلنا وأشقاؤنا في قطاع غزّة إيماناً منّا بأن لا صوت يعلو على صوت الحق، وبالتشارك مع جميع الفعاليات الشعبية في محافظة العقبة، تنديداً بالعدوان على المدنيين والنساء والأطفال، وجرائم الحرب التي يقوم بها العدو الصهيوني وشجباً للموقف الدوليّ المنحاز.

وسنبقى على خطى قيادتنا الهاشمية في الدفاع عن فلسطين بكل ما أوتينا من عزم وإرادة.

حمى الله الوطن قيادةً وشعباً.