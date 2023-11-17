سلاح الجو الملكي يتسلم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

وطنا اليوم:تسلم سلاح الجو الملكي الجمعة، الدفعة الأولى المكونة من خمس مروحيات BELL 505، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِمة على التحليق بطائرات المروحية في كلية الملك حسين الجوية.

وقال قائد سلاح الجو الملكي: “يُسعدنا تسلُم الدفعة الأولى من طائرة BELL 505 لتنضم إلى أسطولنا الجديد، إذ نتطلع لتوفير واحدة من أفضل منصات التدريب لصالح طيارينا، وتشكل هذه الطائرات جزءً من عملية التطوير والتحديث على العملية التدريبية التي نسعى إليها من خلال توفير أحدث الأنظمة والأسلحة لنواكب الجيوش والأسلحة المتطورة وتنفيذ المهام الموكلة إلينا بمستوى عالٍ من الاحترافية ولتعزير قدرات سلاح الجو الملكي.

يشار إلى أن مروحية BELL 505 مصمَمة لتتمتع بالاعتمادية والفعالية ومزودة بأحدث التقنيات وتحتوي على باقة إلكترونيات طيران مدمَجة بالكامل من نوع GARMIN G1000H NXI ومحرك SAFRAN ARRIUS 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات