وقفة تضامنية مع الاشقاء الفلسطينيين لحزب إرادة في مخيم غزة بحرش ..صور وفيديو

وطنا اليوم:نفذ حزب إرادة والذي يظهر حراكاً نشطاً خلال حرب غزة بعد صلاة الجمعة اليوم في مخيم جرش ( مخيم غزة ) وقفة تضامنية مع الاشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون عدواناً مستعراً منذ اكثر من أربعين يوما ً وتأييداً لمواقف الأردن الداعمة للأشقاء والمطالبة بوقف اطلاق النار.

وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة في كلمة له وسط الحشود ” لله درك يا غزة التي قطعت عنك كل شرايين الحياة، والموت لإسرائيل الذين يستغلوا الغطاء الغير مسبوق من الولايات المتحدة، وعاشت غزة وفلسطين والأردن حرة ابية.

وأضاف ان جلالة الملك قالها اذا تركنا نحن في الأردن وفلسطين وحدنا وها نحن نترك وحيدون لن يهنأ العرب والعالم بالامن والسلام حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة على ترابه .

وحيا البطاينة قرارات الأردن بقيادة جلالة الملك بوقف التوقيع على اتفاقية الطاقة مقابل المياه وعدم عودة سفير الكيان الصهيوني وسحب سفيرنا وقرار ارسال مستشفى ميداني الى نابلس الى جانب مستشفى غزة ومركزين للعمليات.

وشدد ان فلسطين والأردن وجهان لعملة واحدة واليوم كلنا فلسطينيون لان البوصلة فلسطين وكلنا اردنيون لان الأردن في عين العاصفة.

واكد رئيس فرع حزب إرادة في محافظة جرش الباشا محمد فرغل دعم صمود الاشقاء في غزة وفلسطين في مواجهة هذا العدوان المستمر بكل ما نستطيع متعهداً امام الله اننا مستعدون ان نضحي بارواحنا من اجل الأردن وفلسطين مستنكرا جرائم الإبادة الجماعية ضد الاهل في غزة والمواقف الغربية الداعمة للعدوان على غزة.

ودعا الى الوقوف الى صف الموقف الأردني الداعم للاشقاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم للتخفيف عن الاشقاء ووقف العدوان الصهيومي مشددا أهمية تقديم كل اشكال الدعم للاشقاء في غزة بكل ما نستطيع.

وحيا رئيس المجلس الوطني لحزب إرادة خميس عطية صمود غزة بشيوخها واطفالها ونسائها واطفالها ورجاله ومقاومتها الصامدة وشهدائها وجرحاها الذين علمونا معنى التضحية والفداء والصبر على الشدائد فغزة اليوم تعاني بفعل آلة الاجرام الصهيوني المدعومة أمريكيا فالادارة الامريكية شريكة بالعدوان على اطفال ونساء غزة ومستشفيات غزة .

وأضاف ان غزة اسقطت الانسانية والادعاءات الغربية بحقوق الانسان والقانون الدولي، داعيا الى محاكمة قادة الصهاينة امام محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا ان حضور هذه الحشود هذه الفعالية دعما للاهل في غزة فنحن مع غزة ولا نتضامن معم فقط بل نحن في خندق غزة ضد الصهاينة ولن نتركها وحيدة ونصرتها واجب ديني.

ووجهت النائب فايزة عضيبات التحية لصمود الاشقاء في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني مشددة اننا في الأردن بقيادة جلالة الملك ندعم الاشقاء بكل اشكال الدعم ونقدم ارواحنا رخيصة فداء للاردن وفلسطين.

وقال عضو المجلس المركزي في حزب إرادة النائب محمد الظهراوي اننا منتصرون فخلال اكثر من أربعين يوما والشهداء يرتقون مشددا ان غزة كشفت من معنا ومن ضدنا وسنبقى في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمين لفلسطين وصمودها .

واستنكر المواقف الغربية الداعمة للعدوان الصهيوني والتي كشفها العدوان على غزة بان حقوق الانسان كذبة غربية.

وعبر الشاب سيف بني مصطفى باسم ملتقى شباب جرش عن دعمه للموقف الأردني الداعم والمساند للاشقاء في فلسطين مستنكرا العدوان المتواصل على الاشقاء الذي استهدف الأطفال والنساء والمدنيين وكل شيئ في غزة.

واكد الدكتور راكز الحباشنة دعم صمود الاشقاء في غزة والمطالبة بوقف العدوان الغاشم الذي يستهدف الأطفال والنساء، مؤكدا ان الأردن بكل مدنه وقراه وبواديه مع فلسطين وقضيتها العادلة.

وردد المشاركون شعارات وهتافات مناصرة للاشقاء وصمودهم وتحيي الموقف الأردني الداعم لهم ومنها:

علو الصوت يا شباب أمريكا راس الإرهاب

بايدن يا كذاب انت الداعم للارهاب

وحدتنا هي الأساس نسقي العدا مر الكاس

حلفاء إسرائيل يتحملون مسؤولية جرائم الكيان الهمجي

استهداف الأطفال والمدنيين جرائم حرب

الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية

لا للتهجير، أهلنا في قطاع غزة لن نسمح بذلك مرة أخرى

اغيثوا غزة

قنابل الفسفور محرمة دوليا

هذا وحضر الوقفة حشود كبيرة من أهالي مخيم غزة وأعضاء حزب إرادة من جميع المحافظات.