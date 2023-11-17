البيت الأبيض يهاجم إيلون ماسك: ترويج بغيض لمعاداة السامية

وطنا اليوم:دان البيت الأبيض الجمعة «الترويج البغيض» لمعاداة السامية من إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» (تويتر سابقا)، خصوصاً بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر، وإطلاق تل أبيب عملية عسكرية واسعة في غزة.

وتعقيباً على منشور لماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه «من غير المقبول» تكرار «كذبة بشعة» بهذا الشكل.

وأبدى أغنى رجل في العالم، أمس، موافقته على نظرية تتهم اليهود بنشر الكراهية ضد البيض، وذلك في تغريدة نشرها على شبكة«إكس» التي يملكها، والتي أثارت ضجة واسعة وردودا غاضبة ضده تتهمه بمعاداة السامية.

وجاء في منشور شاركة ماسك أن: «المجتمعات اليهودية تدفع بهذا النوع من الكراهية الجدلية ضد البيض، التي يزعمون أنهم يريدون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم». وقام ماسك بمشاركة التغريدة معقبا عليها:«أنت تقول الحقيقة الفعلية»

الى ذلك ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خاصة في أمريكا، برسالة كتبها زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، خلال عام 2002، مشيرين إلى أن “الرسالة ستعيد تشكيل الرأي العام في أمريكا خاصة فيما يتعلّق بالأحداث الجارية في غزة”.

ونشرت الناشطة الأمريكية على منصة “تيك توك”، لينيت أدكينز، ويتابعها ما يناهز 12 مليون مستخدم، الرسالة؛ معلقة بالقول: “أريد من الجميع أن يتوقفوا عن فعل ما يفعلونه الآن ويذهبوا لقراءة رسالة إلى أمريكا، أشعر وكأنني أمر بأزمة وجودية الآن”.

وفي هذا السياق، قال موقع “سي إن بي سي نيوز” الأمريكي، إن “العديد من مستخدمي تيك توك تداولوا الرسالة القديمة، فيما أبدى البعض دعمهم لما كتبه أسامة بن لادن، وبرر الكثير منهم هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي، حيث رأوا أن الهجوم كان انتقاماً من الولايات المتحدة”

وأكد أسامة في رسالته: “فواصلوا في الحرب ما شئتم. هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول.. لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول والسلام على من اتبع الهدى” مضيفا: “فواصلوا في الحرب ما شئتم فالعدل أقوى جيش والأمن أهنأ عيش أضعتموه بأيديكم يوم أن نصرتم اليهود على احتلال أرضنا وقتل إخواننا في فلسطين فسبيل الأمن أن ترفعوا ظلمكم عنا”