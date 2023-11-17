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فلسطين تقرر تطبيق نظام التعليم عن بعد بالمدارس

منذ ساعتين
فلسطين تقرر تطبيق نظام التعليم عن بعد بالمدارس

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تحويل التعليم في مدارس الضفة الغربية عن بعد طيلة الأسبوع المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، الجمعة، إنه نظراً للظروف الراهنة، سيكون دوام المدارس الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 18 حتى 23 تشرين الثاني/ سبتمبر إلكترونياً عن بعد
واستشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق نار، قرب بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب ما أعلن جيش الاحتلال في بيان اليوم، فقد أبلغ جيش الاحتلال جهاز الارتباط المدني الفلسطيني، بأن “الشهيدين قرب الخليل، هما: محمد كامل أبو ميزر، وعبد الرحمن طلال أبو سنينة”، لافتاً إلى أنه لم تقع إصابات بين عناصر جيش الاحتلال.
وفي السياق، استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أربعة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهداء الثلاثة هم: بهاء جمال لحلوح (23 عاما)، ومحمد جمال فلو (28 عاما)، ومحمد عزمي الحسينية (34 عاما)


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