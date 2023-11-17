الأمن العام: مستمرون بتوفير المظلة الأمنية للفعاليات الشعبية والوطنية

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام، أنها مستمرة بتوفير المظلة الأمنية للفعاليات الشعبية والوطنية التي تقام على امتداد مساحات الوطن.

وقالت المديرية، الجمعة، إنها ملتزمة بحق التعبير عن الرأي بتعاون يكفل الأمن والطمأنينة.

ونظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية مسيرة في عدة مناطق بالأردن عقب صلاة الجمعة، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية