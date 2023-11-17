بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد جميع مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء بغزة

منذ 3 ساعات
استشهاد جميع مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء بغزة

وطنا اليوم:أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سليمة، الجمعة، استشهاد كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.
وقال أبو سليمة، إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة استشهدوا منذ بدء حصار الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.
وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن “الأطفال إذا لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان استشهاد واحد تلو الآخر”.
ووصف أبو سليمة المستشفى بالثكنة العسكرية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:15

العيسوي يلتقي وفد من تجمع قرى العامرية

20:47

سلاح الجو الملكي يتسلم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

20:26

وقفة تضامنية مع الاشقاء الفلسطينيين لحزب إرادة في مخيم غزة بحرش ..صور وفيديو

20:19

البيت الأبيض يهاجم إيلون ماسك: ترويج بغيض لمعاداة السامية

20:08

شاهد : القسام تعرض فيديو قنص لجنود الاحتلال الإسرائيلي

19:51

وفاة وإصابتان إثر مشاجرة في المفرق

19:38

العفو الدولية:الأصل أن العرب هم من يكسرون حصار غزة

19:19

فلسطين تقرر تطبيق نظام التعليم عن بعد بالمدارس

19:14

الأمن العام: مستمرون بتوفير المظلة الأمنية للفعاليات الشعبية والوطنية

19:00

كتائب القسام ترد على كذب نتنياهو والناطق بإسم جيشه

16:13

الناصر: الأردن يمتلك موارد مائية كافية لفترة طويلة وأرخص من مياه الاحتلال

16:05

الاحتلال يدعو سكان أحياء بجنوب قطاع غزة لإخلاء منازلهم

وفيات
وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-11-2023وفيات الإثنين 13-11-2023