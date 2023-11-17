استشهاد جميع مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء بغزة

وطنا اليوم:أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سليمة، الجمعة، استشهاد كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سليمة، إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة استشهدوا منذ بدء حصار الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن “الأطفال إذا لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان استشهاد واحد تلو الآخر”.

ووصف أبو سليمة المستشفى بالثكنة العسكرية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى.