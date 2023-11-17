الناصر: الأردن يمتلك موارد مائية كافية لفترة طويلة وأرخص من مياه الاحتلال

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر إنه واهن من يعتقد أن الأردن مرهون بأي دولة في موضوع المياه، ولدينا موارد وطنية تكفي لسنوات قادمة.

وأضاف الناصر الجمعة، أن استخراج المياه الجوفية العميقة في الأردن أرخص من الاعتماد على المياه القادمة من الاحتلال، وأكثر أمانًا، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وبين أن الدراسات والمشاريع التي قامت بها وزارة المياه والري سابقا تشير إلى أن الأردن يمتلك موارد مائية كافية لفترة طويلة، وأنه لا حجة إلى مياه الاحتلال.

وشدد الناصر على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للموارد الوطنية مثل المياه الجوفية العميقة والناقل الوطني، حتى لا يكون موضوع المياه مرهون بيد أي دولة.

وحول إعلان الأردن أنه لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال، قال الناصر، إن رفض الأردن توقيع الاتفاقية يعود إلى عدم احترام الاحتلال للقانون الدولي.

وأضاف أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة جرد الاتفاقية من أهدافها الأساسية، مثل التعاون الإقليمي وبناء الثقة وتعزيز السلام.

وشدد على أن تصرفات الاحتلال تهدد الأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بملف المياه، وأن وقف الاتفاقية يعد خطوة تستحق التقدير وتراعي المصالح الوطنية الأردنية ومصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني.

وأعرب الناصر عن اعتقاده بأن الأردن لم يدرس الأبعاد الاستراتيجية والوطنية والمالية لهذه الاتفاقية