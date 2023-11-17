الاحتلال يدعو سكان أحياء بجنوب قطاع غزة لإخلاء منازلهم

وطنا اليوم:وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان أحياء بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة لإخلاء منازلهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “لأول مرة، دعا الجيش سكان بعض أحياء خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم”، وذلك عبر منشورات أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على عدد من الأحياء الشرقية من خان يونس.

ونشرت الإذاعة منشورا مكتوبا باللغة العربية تضمن “إلى سكان الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، القرارة، خزاعة، بني سهيلة، وعبسان، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء مكان سكنكم فورا”

وتتخبط بوصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. فبعد أن روج الجيش الإسرائيلي بأن عمليته العسكرية ستتركز في الشمال داعيا السكان إلى التوجه جنوبا بات المسؤولون الإسرائيليون يرددون سيناريو جديدا بأن تلك العملية ستمتد نحو جنوب القطاع ليكون الهدف المقبل.

فما الذي يسعى إليه الجيش الإسرائيلي في خطته العسكرية على غرة ليشمل كافة القطاع؟ ولماذا يستخدم العامل الديمغرافي في تحركاته شمالا وجنوبا؟

وسبق أن وجّه جيش الاحتلال تحذيرات لسكان شمالي القطاع بالتوجه جنوبا، قبل أن يدعو سكان الجنوب اليوم إلى إخلاء منازلهم.

كما تعرضت أحياء في جنوب القطاع لقصف راح ضحيته شهداء وجرحى في تلك المناطق التي طالب الاحتلال أهالي القطاع باللجوء إليها، فضلا عن تعرض نازحين للقصف في طريقهم لمناطق الجنوب، وفق مصادر فلسطينية عدة