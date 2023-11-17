حكومة الحرب توافق على دخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة

وطنا اليوم:صادق الكابينت “مجلس وزراء الاحتلال المصغر للشؤون السياسية والأمنية” على توصية الشاباك والجيش بإدخال الوقود لغزة بمعدل شاحنتين كل يوم بما يعادل 150 ألف لتر كل 24 ساعه، من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة.

وقد أبلغت تل أبيب مصر بالسماح بدخول الوقود عبر معبر رفح عبر الامم المتحدة فقط لاغراض انسانية.

وكان رئيس الوزراء أعلن طوال الأسابيع الماضية أنه “لن يتم إدخال الوقود إلى القطاع حتى يتم إحراز تقدم في قضية الأسرى”.. وحتى الآن، لا يوجد أي تقدم في قضية الأسرى، لكن الوقود يدخل.

وقرر مجلس الحرب الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة الحرب في قطاع غزة بعد اجتماع ظل ست ساعات الليلة الماضية، المصادقة على توصية مشتركة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمان العام، للاستجابة لطلب الولايات المتحدة والسماح بإدخال خزانين من الوقود يوميًا، لدعم احتياجات الأمم المتحدة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة.

ووفقا للتفاهمات المشتركة فإنه يرجح استخدامه في أعمال وكالات الأمم المتحدة خاصة ما يتصل بالشاحنات التي تعمل بالديزل لنقل المساعدات التي توزعها وكالة ” الأونروا”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأضاف أنها “خطوة تمثل حلحلة للأزمة الخاصة بنقص الوقود، وقد تكون بداية لإدخال وقود يستخدم في تشغيل المستشفيات التي تعاني أزمة حادة، خاصة مع الجهود والتقدم الذي قد يحدث في ملف صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين